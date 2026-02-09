Война в Украине / © Associated Press

За четыре года войны погибло, пропало без вести или было ранено поразительное число украинцев и россиян. Весной этого года, по прогнозам, количество жертв конфликта превысит два миллиона, при этом около двух третей граждане России. В прошлом году, по данным недавнего исследования, ежемесячно в среднем погибали почти 35 тысяч россиян. Это мрачная статистика, которая, к сожалению, продолжается.

Об этом говорится в материале The New York Times.

После того, как мирные переговоры, похоже, зашли в тупик после обмена пленными на прошлой неделе, и на фоне обострения вражды между странами в суровую зимнюю погоду возникает вопрос: что испытывают люди на передовой — украинцы и воюющие или живущие у линии фронта россияне?

Окопная война и жизнь дома

Эндрю Крамер, руководитель киевского бюро Times, который вместе с командой освещает войну в Европе со времен Второй мировой, рассказал:

"Цифры впечатляют. Прошлым летом я ехал через городок в центральной Украине. Все машины остановились, люди выходили на улицы и становились на колени. Кто-то разбрасывал цветы вдоль дороги, проезжала похоронная процессия со многими машинами, заполненными солдатами. Во многих городах на улицах и ветер ветер. военное кладбище было переполнено – на могилы накладывали украинские флаги, неподалеку открывалось новое кладбище”.

В Украине нет традиционных больших военных баз: армия размещена в заброшенных домах, арендованных квартирах и подвалах. Солдаты живут небольшими группами, готовят еду, гладят одежду. Обычно служба длится 3–4 дня в окопах, после чего 3–4 дня дома. Некоторые даже обустраивают огороды. Солдаты больше интегрированы в общества, чем если бы они были на базах.

Война на периферии российского общества

Иван Нечепуренко, освещающий события в России и за ее пределами, пояснил:

Большинство россиян хотят мира, однако только 21% готовы к уступкам, а 59% считают, что в отсутствие мира Россия должна увеличить удары по Украине. Многие не поддерживают вторжение Путина или критикуют Кремль, но опасаются коллапса, как в 1990-х годах после распада СССР.

Кремль использует сложную схему вербовки: преимущественно мужчин старшего возраста привлекают к боям за вознаграждение. Таким образом, большинство населения остается “на периферии” войны.

Масштабные потери и опасная зона фронта

Марк Сантора, журналист, освещающий войну с начала, добавляет:

"Передать масштаб смертей и разрушений сложно. Линия фронта все более смертоносна — разделяющая стороны зона поражения постоянно расширяется, а дроны и боевые машины делают любое движение смертельно опасным".

Эта зона простирается более чем на 750 миль — примерно от Чикаго до Нью-Йорка. Медицинские пункты на передовой работают в жестком темпе вне зависимости от времени года.

Боевые действия не ограничиваются фронтом: города и деревни регулярно подвергаются бомбардировкам. Люди вынуждены выживать среди смерти. Недавняя атака на пассажирский поезд, где погибли по меньшей мере три мирных, демонстрирует, что ранее шокирующие события теперь стали обыденностью.

Десятки тысяч мирных украинцев также погибли или получили ранения, что еще больше увязывает нацию с воюющими мужчинами и женщинами. Украинцы отдают себе отчет в цене, которую они платят, и пока Россия стремится уничтожить украинскую государственность, альтернативы они не видят.

