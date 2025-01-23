Количество пострадавших в результате атаки на Запорожье стремительно возросло

И цифра, к сожалению, может быть неокончательной.

23 января количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье стремительно возросло. Пока известно о 45 пострадавших.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения после ночной вражеской атаки", — констатировал Федоров.

Напомним, поздно вечером 22 января армия РФ атаковала беспилотниками "Шахед" Запорожье. В частности, в городе поврежден промышленный объект и уничтожен энергетический. Когда спасатели и энергетики ликвидировали последствия ударов дронами, россияне ударили ракетами.

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