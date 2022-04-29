Число раненых после авиаудара россиян по госпиталю на "Азовстали" превысило 600 человек

В Мариуполе в результате бомбардировок завода "Азовсталь" количество раненых превышает 600 человек.

Так, 28 апреля враг авиаударами разрушил подземный госпиталь. В результате бетонная конструкция здания упала на раненых защитников. После этого оккупанты и дальше продолжали наносить удары по разрушенному зданию из корабельной артиллерии.

Как пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности со ссылкой на мэра Мариуполя Вадима Бойченко, до этого были ранены 170 человек.

"Они сбросили авиационную бомбу на военный госпиталь и это имеет признаки военного преступления. Количество раненых до этого было 170, а сейчас уже за 600. И это, к сожалению, что мы имеем в течение более 60 суток – город разрушают, несмотря на гражданское население", – сообщил Бойченко во время брифинга.

Также Бойченко рассказал, что украинские военные, обороняющие город, идут в контрнаступления. Он отметил, что враг терпит и потери, и разрушения техники.

Напомним, в Мариуполе оккупанты выдают детям свидетельства о рождении самопровозглашенной "ДНР". Так, 23 апреля такой "документ" был выдан новорожденному мальчику, мать которого не смогла эвакуироваться на безопасную территорию Украины.

Что сейчас происходит на "Азовстали" и как выживают люди в Мариуполе - "Нічна варта"

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