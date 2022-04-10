Число раненых солдат растет: на оккупированных территориях россияне разместили военные госпитали

В больницах не хватает квалифицированного медицинского персонала.

Российские оккцпанты из-за больших потерь и большого количества раненых разместили военные госпиталии на оккупированных территориях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

Об этом сообщили 10 апреля в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

"В связи с значительными санитарными потерями личного состава и техники захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в условиях постоянного поступления раненых военнослужащих в российские больницы не хватает квалифицированного медицинского персонала. Кроме того, у окупантов есть проблемы с запасами медицинских препаратов. Их практически не пополняют.

Армия Российской Федерации также развертывает на временно оккупированных территориях ремонтные мастерские по восстановлению техники. Они работать круглосуточно в условиях отсутствия стабильной поставки запасных частей и агрегатов.

Кроме того, из Ярославской области прибывают ремонтно-восстановительные бригады для ремонта железнодорожных путей на временно занятых территориях Харьковской области.

Как сообщалось, армия Российской Федерации пытается прорвать оборону подразделений Вооруженных Сил Украины в районе города Изюм Харьковской области и установить полный контроль над городом Мариуполь. Оккупанты предпринимают попытки улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении.

Читайте также: