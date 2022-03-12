Число убитых российских военных на территории Украины уже превышает 12 тысяч человек — Зеленский

Число убитых российских военных на территории Украины уже превышает 12 тысяч человек — Зеленский

Президент Украины просит врага сложить оружие.

Потери российских оккупантов на территории Украины достигли уже 12 тысяч человек.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Количество убитых российских военных на территории Украины уже превышает 12 тысяч человек. 12 тысяч! Количество раненых оккупантов — в разы больше. Мы не звали сюда ни одного из них"

И повторяем каждому из оккупантов: вы еще можете спастись. В любой момент. Просто сложите оружие и уходите из нашей земли к себе домой.

Количество пленных оккупантов достигло уже такого уровня, что этот вопрос нельзя оставлять тем структурам, которые были у нас до войны.

Поэтому сегодня Кабинет Министров Украины создал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Тысячи солдат, которые были захвачены или сдались, получают от нашего государства такое отношение, которого требуют международные конвенции.

Но их так много, что нужна специальная структура, которая будет заниматься всеми связанными вопросами.

Хочу еще раз сказать всем российским матерям. Особенно для матерей срочников. Не отдавайте своих детей на войну на чужой земле. Не верьте обещаниям, что их отправят просто куда-нибудь на учения или просто куда-то в небоевые условия. Проверяйте, где ваш сын. И если у вас появляется хоть малейшее подозрение, что вашего сына могут отправить воевать против Украины, действуйте немедленно. Не отдавайте своего сына насмерть или в плен.

Украина никогда не хотела этой чудовищной войны. И не желает. Но будет защищаться столько, сколько придется", — отметил он.

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