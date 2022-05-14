Число украинцев, которые едут в Британию рекордно растет: Красный Крест просит правительство отменить визы

В Великобритании всего за неделю количество беженцев, прибывающих из Украины по визовым схемам, возросло более чем на 10 тысяч человек.

Об этом сообщает MSN.com.

Так, по данным британского правительства, по состоянию на вторник, 10 мая, в Великобританию по украинским визовым схемам прибыло около 37 400 человек. Это больше, чем 27 100 до понедельника, 25 апреля. Последние приезды включают 19 500 украинцев, прибывших по спонсорской программе "Homes for Ukraine", что на три четверти больше, чем было на прошлой неделе. А по семейной схеме прибыло 17 900 человек по сравнению с 16 000.

В то же время, ранее программа "Homes for Ukraine" была раскритикована из-за того, что беженцам нужно тратить очень много времени, чтобы получить визы и приехать в Великобританию. Последние цифры показывают, что количество людей, получивших визы и приезжающих, растет, но большинство – примерно 6 из 10 – еще не прибыли. Есть также многочисленные случаи, когда семьи не могут поехать в Великобританию, поскольку не все члены семьи получили разрешение на получение виз.

В свою очередь, на этой неделе даже британский премьер-министр Борис Джонсон признал, что Великобритания могла бы отреагировать быстрее, помогая украинским беженцам, но сказал на ITV Good Morning Britain, что украинцев приезжает "большое количество".

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В силу такой ситуации директор по поддержке беженцев и восстановлению семейных связей британского Красного Креста Алекс Фрейзер обратился к правительству с предложением временно отменить визовые требования для украинцев, чтобы они могли добраться до Великобритании "быстро и безопасно".

"Все зашло слишком далеко, все проходит слишком долго. Процесс для семей остается во взвешенном состоянии, и в результате они часто испытывают большое финансовое и эмоциональное напряжение", — отмечает он.

Следует отметить, что для въезда в Великобританию украинцам нужно иметь визу. Сейчас введены специальные процедуры по упрощенному оформлению виз временно перемещенным гражданам Украины с правом проживания, трудоустройства, обучения и доступа к государственным сервисам.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 80-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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