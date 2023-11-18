Число уничтоженных оккупантов в ноябре может побить рекорд: эксперт объяснил причину

Наблюдается очевидный дисбаланс между потерями в живой силе и технике российских оккупационных войск.

Показатель уничтоженных окупантов за ноябрь 2023 года может оказаться крайне высоким, если не рекордным.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, по состоянию на 18 ноября наблюдается очевидный дисбаланс между потерями в живой силе и технике российских оккупационных войск.

Потери российской оккупационной армии

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"Прежде всего, это обусловлено перегруппировкой механизированного компонента на ряде направлений, а на самом ожесточенном — Авдеевском, накоплением перед следующей волной наступления. Именно поэтому, чтобы не сбавлять ритм давления беспощадно в поле гонят человеческий ресурс”, — пояснил Коваленко.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты перешли на Авдеевском направлении к тактике "пешего окружения". Пытаясь взять Авдеевку в котел, войска РФ потеряли уже около 3 тысяч человек.

Напомним, ранее в Сети опубликовали видео тотального уничтожения российской пехоты на Авдеевском направлении от 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

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