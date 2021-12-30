Число военных РФ у украинской границы "достигло беспрецедентных масштабов" — новые данные аналитиков

По данным CIT, если подготовка к вторжению начнется, то будет не столь масштабной, как предполагают некоторые аналитики.

Аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT) сообщают, что перебрасывание Вооруженных сил РФ в границы продолжается. По состоянию на 30 декабря, по свежим исследованиям, общая численность военной техники в России увеличилась и превышает апрельские показатели.

Об этом говорится в собственном расследовании международной группы журналистов Conflict Intelligence Team, опубликованном 30 декабря.

"В открытых источниках мы можем наблюдать, как увеличиваются уже обнаруженные лагеря, возникают новые, а состав опрокидываемой техники расширяется: к танкам и самоходным орудиям добавились зенитные ракетные комплексы. Кроме того, усилилось противодействие сбору информации о опрокидывании частей", — отмечают аналитики CIT.

Согласно собранной информации, наиболее активное перебрасывание войск в прошлом месяце наблюдался в районах к северо-востоку от границы с Украиной. Большие места сосредоточения российских военных — Клинцы и Климово Брянской области, менее чем в 50 километрах и 10 километрах от границы с Украиной соответственно. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, на котором зафиксировано одно из мест скопления техники в Клинце, опубликованном швейцарским OSINT-аналитиком COUPSURE.

"Впоследствии этот же исследователь обнаружил на снимке по радиолокации еще один лагерь в лесу, расположенный к западу от Клинцов. По данным аналитика, этот лагерь совсем недавно стал заполняться военной техникой. Военный лагерь расположен на территории городка № 15 бывшей в/ч 10876 ( расформирована в 2013-м году), которое представляло собой состав артиллерийских боеприпасов", — говорится в исследование СИТ.

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Сосредоточение техники по снимкам радиолокации можно проследить и к югу от поселка Климово, на месте бывшей 1329 Центральной базы средств связи, соседствующей с аэродромом "Климово". Российские военные же объясняли появление техники на этом аэродроме планами его восстановления.

По данным исследования, в последние недели в Брянской области стали появляться средства армейской ПВО: в Брянске 28 декабря были сняты транспортные машины 9Т229, перевозящие ракеты зенитных ракетных комплексов "Бук-М1". На полигоне "Погоново" Воронежской области за месяц значительно увеличилось количество техники. Как установили с помощью снимков, туда же прибыл по меньшей мере один комплекс "Бук" в полном составе.

"Продолжается наращивание военного присутствия России в Крыму. В начале декабря компания Maxar распространила спутниковый снимок места хранения техники в поселке Новоозерное в 100 километрах от границы с Херсонской областью Украины". Радиолокационные снимки демонстрируют, что с 4 по 8 декабря количество техники в этой точке увеличивалось , а к 28 декабря начало уменьшаться , что говорит о том, что машины опрокидывают в другое, пока не установленное место", — пришли к выводу аналитики.

"Можно заключить, что к Новому году концентрация техники у границ с Украиной и в Крыму достигла беспрецедентных масштабов, скорее всего, превысив апрельские показатели ", — говорится в сообщении аналитиков.

Исследователи считают, что "подготовка к операции (т.е. вторжение российских войск на контролируемую правительством часть территории Украины – ред.) не завершена, а если она начнется, то будет не столь масштабной, как предполагают некоторые аналитики и публицисты".

Такие выводы они связывают с сравнительно небольшим количеством десантных частей. "В апреле опрокидывание десантных элементов было намного более массовым. Можно предположить, что десантники должны играть важную роль в масштабном наступлении в глубину территории Украины", — уточняют CIT.

Кроме того, аналитики пока не видят признаков массовой мобилизации на территории России.

Напомним, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что находящиеся у границы с Украиной вооруженных сил РФ недостаточно для полномасштабного вторжения. Ранее он сообщил, что от 200 км до российско-украинской границы проходит 122 тысячи российских военнослужащих, а в 400 км — 143,5 тысячи военнослужащих.

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