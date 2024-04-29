Число жертв среди гражданских украинцев в марте возросло: разведка Британии назвала цифру

Британская разведка сообщила о гибели 57 детей – это вовеки более чем в предыдущем месяце и напрямую связано с применением Россией авиационных боеприпасов.

В течение марта 2024 года в Украине 604 гражданских лица были убиты или ранены в результате ударов российских оккупантов.

Такие данные Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) обнародовала британская разведка в соцсети X (бывший Twitter).

Число жертв среди гражданских в марте возросло на 20% по сравнению с февралем. Как отмечалось выше, жертвы связаны с террористическими ракетами и авиационными ударами врага, а также увеличение количества обстрелов на линии фронта.

"В докладе отмечается увеличение количества скоординированных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины, в результате которых было уничтожено или повреждено 20 объектов", — добавляет разведка.

Также в докладе говорится о гибели 57 детей. Это вовеки более чем в предыдущем месяце и напрямую связано с применением Россией авиационных боеприпасов.

Как добавляет разведка, с начала полномасштабного вторжения России в Украине насчитывается 31 366 жертв среди гражданского населения.

10 810 погибших;

20 556 раненых.

Напомним, на фоне обострения вражеских ударов по критической инфраструктуре Украины вопрос усиления противовоздушной обороны стал на повестке дня. Президент Владимир Зеленский заявил, что для защиты неба Украине нужны семь систем Patriot – и это минимум.

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