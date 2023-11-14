Числится в Москве, а находится на первой линии: мать оккупанта обещает вытащить его из "бойни" (перехват)

Мать оккупанта в телефонном разговоре обсуждает, как можно вытащить сына из фронта.

Главное управление разведки опубликовало очередной перехват разговора окупантов со своими родственниками.

Аудиозапись разговора опубликовала пресс-служба ГУР.

В телефонном разговоре мать российского оккупанта обсуждает предстоящую передачу материалов, свидетельствующих о прохождении неквалифицированной подготовки личного состава, после чего захватчиков отправили на штурмовые действия на передовой. Между тем, упомянутые российские военнослужащие вообще числятся в Москве.

"А вы на первой линии, да? Только от меня жалобы, везде я фигурую, поэтому командование на тебя зуб точит. Пусть все ребята жалуются. Ты числишься в Москве. Я тебя вытащу, не переживай", — отметила мать оккупанта, пытающаяся забрать своего сына из фронта.

Напомним, в другом перехваченном разговоре солдат РФ жаловался на состояние своей армии. Он отмечал, что она осталась на уровне СССР, а у украинцев "все круче".

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