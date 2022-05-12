Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Чистилище" для оккупантов и кладбище – для военной техники: захватчики РФ боятся ехать в Чернобыевку

Дата публикации
Просмотры
382
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Чистилище" для оккупантов и кладбище – для военной техники: захватчики РФ боятся ехать в Чернобыевку

Фото: uk.wikipedia

Служба безопасности Украины опубликовала новый перехваченный разговор оккупанта с родителями. В ней он жалуется, что путинские воины отказываются ехать в Чернобаевку, потому что там они погибнут.

Российские военные называют Чернобаевку "чистилищем" для живой силы и кладбищем – для военной техники.

Об этом говорится в разговорах оккупантов, перехвативших СБУ.

"Наш опорник здесь на базе "чистилищем" называют. Он находится под постоянным обстрелом. К нам люди боятся ездить", — признается матери контрактник из РФ.

Он называет войну "спецоперацией", та женщина, которая удивительно осведомлена со зверствами рашистов в Украине, не соглашается с сыном-воином. "Ага, у вас спецоперация, а детей и взрослых сколько погибло! Все разбомбили вы там", – доказывает она.

В разговоре с отцом оккупант жалуется на нехватку военной техники, вооружение и тупость командиров.

"У нас просто воевать нечем… Ничего у нас нет: нет техники, вообще ничего тяжелого нет. Все разбомбили. Приехали в Херсон, на базу, здесь вообще ж*па: кладбище вертолетов... все, накрыло, нахрен, градами", — жалуется захватчик.

Напомним, ВСУ в воскресенье, 25 апреля, удалось в 17-й раз разбить оккупантов в Чернобаевке. Тем временем появилась вторая Чернобаевка – это Белогоровка Луганской области. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что Белогоровка стала форпостом Луганской области.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

В Тростянце трактор взорвался на вражеской мине – водитель отделался контузией

В Тростянце трактор взорвался на вражеской мине – водитель отделался контузией
Следующая публикация