Чистки в ТЦК: как и кем заменят уволенных руководителей военкоматов

Представитель президента в Верховной Раде, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что сейчас невозможно одновременно уволить руководителей всех территориальных центров комплектации (военкомов), потому что это может усложнить процесс мобилизации в целом, поскольку это четко работающая структура, несмотря на наличие системных злоупотреблений и коррупционных поступков.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"Но, бесспорно, когда будут назначены главы областного уровня среди новых людей, которым чужда сама сущность коррупции, понимающих, что такое жизнь и смерть, вернувшиеся с переднего края, то я думаю, что они действительно обеспечат очищение всех территориальных центров от тех, кто пытается использовать служебное положение против интересов государства и личного обогащения", — сказал он.

Какими будут критерии отбора новых руководителей ТЦК

По словам Вениславского, две ключевые черты, в которых нуждаются новые руководители – это наличие военного опыта и невозможность продолжить боевую службу по состоянию здоровья, а также высокий уровень добродетели, безупречная деловая репутация, как это требуют нормы закона для судей Конституционного суда, судей общей юрисдикции.

"Но бесспорно, для того, чтобы территориальные центры нормально функционировали и выполняли мобилизационные задачи, должны быть люди, имеющие опыт управленческой деятельности. Это должны быть боевые офицеры, имеющие опыт управления достаточно сложными коллективами – уровень, по меньшей мере, батальона, бригады. Я думаю, эти люди могут выполнять функции", – пояснил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении всех руководителей областных ТЦК и СП по итогам проверки военкоматов.

Открыто уже 112 уголовных производств в отношении должностных лиц ТЦК и СП, а также объявлено 33 подозрения. Речь идет о подозрениях руководителям областных, районных и городских военкоматов, работникам ВЛК и другим должностным лицам.

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