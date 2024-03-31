"Чистое безумие": РФ бросила на штурм в районе Авдеевки 36 танков и 12 БМП

В Силах обороны официально пока не прокомментировали эту информацию.

На Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои. При попытке штурма в районе Тоненького, близ Авдеевки, россияне потеряли 12 танков и 8 боевых машин пехоты.

Об этом сообщает OSINT-аналитик Kriegsforscher в своем Х (ex-Twitter). Такую же информацию дают ряд других милитарных украинских телеграмм-каналов.

По его словам, бой у села Тоненькое состоялся 30 марта. Российская армия применила 36 танков и 12 БМП.

Тоненькое на карте / Фото: Deepstatemap

30.03.24 г. Авдеевка, с.Тоненькое. Запомните эту дату и область. Российская армия использовала 36 танков и 12 БМП. Это наибольшее количество брони, которое использовали в одном заряде с начала войны. Выведено 12 танков и 8 БМП. Чистое безумие", — говорится в сообщении.

Танки принадлежали 6-му полку 90-й танковой дивизии РФ.

Наступление российской техники. Красным обведены российские танки и БМП

"До 36 танков и 12 БМП были брошены в бой, больше половины осталось на поле боя, остальные отошли, противнику удалось продвинуться на 1-2 лесополоса не больше", — пишет приближенный к Офису президента Телеграмм-канал "Коридор ОП".

Военный блоггер и лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" высказал предположение, что такая атака на Авдеевском направлении – к сожалению, не последняя, ведь россияне накопили достаточно бронетехники.

"Колонна из 36 танков, по моему мнению, не последняя. Как я и говорил, во время боев за Орловку и Тоненькое противник почти не использовал технику — при штурме сел была лишь пехота, изредка вводили БМП или танчик для прикрытия штурмовых групп.

За это время оккупанты накопили на Авдеевском направлении достаточно бронетехники для применения "бронетанковых кулаков".

Пытались на открытой местности нахрапом совершить прорыв в наших позициях, чтобы потом развивать успех масштабнее, но получилось как всегда.

Будут пробовать так и дальше, чтобы тактические успехи переросли в оперативные, но я считаю, что это будет отвлечение внимания, ведь на Лиманском направлении тоже накапливают ресурсы, там будет интереснее", – отметил военный.

Ранее в немецком издании BILD предупредили, что оккупанты смогут выйти на оперативное пространство, захватив два села под Авдеевкой.

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