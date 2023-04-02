"Чистый цинизм": посол Украины раскритиковал призывы к миру немецких экс-политиков

Бывший глава Объединения немецких профсоюзов Райнер Хоффман и некоторые другие члены Социал-демократической партии Германии призвали канцлера Олафа Шольца выступить с "посреднической миссией" для достижения мира в Украине.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев подверг критике призывы бывших немецких политиков Социал-демократической партии и представителей профсоюзов к миру и скорейшим переговорам Украины и России.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Этот призыв к миру – не первоапрельская шутка. Это чистый цинизм касательно многочисленных жертв российской агрессии", – заявил посол Украины.

Он добавил, что такие призывы преследуют только одну цель — "Скрыть преступления России и, соответственно, ответственность российского режима".

В субботу, 1 апреля, появилось видео под названием "Заключите мир!", инициированное историком Петером Брандтом – сыном бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта, архитектора "новой восточной политики", приведшей к сближению ФРГ и ГДР, экспредседателем Немецкой профсоюзов Райнером Гофманом и бывшим депутатом парламента от СДПГ Михаэлем Мюллером.

В обращении канцлера Германии Олафа Шольца призывают сотрудничать с Францией, чтобы убедить страны Бразилии, Китая, Индии и Индонезии выступить посредниками для быстрого прекращения огня в Украине.

"Это было бы необходимым шагом для прекращения убийств и изучения возможностей для мира. Только тогда можно будет проложить путь к общему порядку безопасности в Европе", – считают авторы обращения, под которым подписались несколько бывших политиков партии Шольца.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Путин не рассматривает вариант урегулирования военной ситуации внутри Украины.

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