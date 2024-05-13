Мобилизация в Украине: в Раде рассказали об изменениях в обжаловании решений ТЦК

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко пояснил: если представители ТЦК и СП внесли человека в базу уклонистов и если во время проверки документов такого гражданина патрульные увидели его в базе — тогда его обязаны принудительно доставить в военкомат.

Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу".

Федиенко также прокомментировал вопросы по судебным искам ТЦК относительно уклонистов и будут ли суды переполнены такими делами.

"Да никто этим не занимается. Вы понимаете — какой штат должен быть в ТЦК, чтобы формировать судебные иски… Если будут обращения в суд. Конечно, суды не будут с этим справляться. Но вы должны понимать, что в этом новом законе предусмотрено само решение суда без апелляции. Условно говоря, когда ТЦК обратится в суд, скорее всего, это будет какая-то упрощенная форма обращения — автоматизированная. И суд сразу будет принимать решение. Обжалование может быть потом, но человека уже мобилизуют", — резюмировал Александр Федиенко.

Напомним, нардеп рассказал, почему парламент "похоронил" идею демобилизации и при чем здесь Сырский.

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