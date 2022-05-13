"Членство Украины в ЕС и НАТО – это коллапс и крах России как империи и мирового игрока", — Климкин

"Членство Украины в ЕС и НАТО – это коллапс и крах России как империи и мирового игрока", — Климкин

Россия начала войну против Украины. По словам Климкина, это может помочь нам в продвижении в ЕС. Многим политикам в ЕС, которые очень боялись путинского шантажа и эскалации, теперь нечего бояться.

В Москве видят Украину или как вассала в своей исключительной сфере влияния, или вообще не видят. Путин шантажировал Януковича из-за подписания Соглашения об ассоциации, и с тех пор все не только не изменилось – наоборот, Россия начала войну против Украины.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Лавров сегодня сказал, что Россия "не считает безвредным" членство Украины в ЕС. Кто бы сомневался. Для России "запахло жареным" — статусом кандидата для Украины. Что НАТО, что Евросоюз — членство Украины в них - это коллапс и крах России, как империи и мирового игрока", – написал он в Telegram-канале.

По словам политика, это может помочь нам в продвижении в ЕС. Многим политикам в ЕС, которые очень боялись путинского шантажа и эскалации, теперь нечего бояться.

"Война изменила все, и именно сейчас прекрасный момент открыть для нас ворота ЕС. Всем теперь понятно, где проходит граница Европы и Азии, а главное: почему украинцы по ментальности европейцы, а россияне — та же средневековая орда.

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Климкин отметил, что для ЕС это, возможно, ключевой тест 21 века: быть сильным вместе с Украиной и смотреть в будущее, или быть слабым, тянуть время и "тянуть кота" и, конечно же себя, за хвост.

"Именно этот выбор определит будущую судьбу Евросоюза, и я верю в нашу общую судьбу", — резюмировал он.

Напомним, что уже в июне европейские лидеры обсудят заявку на вступление Украины в Евросоюз. Еврокомиссия обрабатывает опросники, которые Украина уже передала ЕС.

Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже на финишной прямой вступления в Евросоюз

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