Члены российского "Красного Креста" могли издеваться над пленными украинцами в колониях — СМИ

Освобожденный из плена украинский боец рассказал, как члены российского "Красного Креста" ходили между столами в колонии во время еды и говорили: "Ох, как хорошо едят, как свиньи, украинские свиньи".

Работники российского отделения "Красного Креста" могли издеваться над украинскими военнопленными в колониях, расположенных, в том числе, и на оккупированных территориях Украины.

Об этом говорится в расследовании "Медуза".

В публикации приводится интервью бывшего украинского военнопленного Ореста Грицюка, полгода находившегося в колонии в Горловке Донецкой области. Военный рассказал в разговоре с украинским журналистом Юрием Бутусовым, что российские представители "Красного Креста" весной 2023 года посетили Горловскую колонию, и присутствовали во время того, когда пленные употребляли пищу.

Грицюк поделился, что когда пленные заняли свои места, старший смены сказал другим надзирателям, что двое в гражданском – это "представители Красного Креста", которые "приехали посмотреть [на военнопленных]". Имен этих представителей боец не услышал.

Сообщается, что "представители Красного Креста" осмотрели столы, за которыми сидели пленные. Когда старший смены дал команду начинать есть, "правозащитники" начали издеваться над украинцами.

"Времени на еду [в колонии] дают очень мало, и я сам ненавидел себя за то, как я ем. Я человек интеллигентный, имею два высших образования... А там мы были вынуждены есть очень быстро, причем очень горячую еду. Все летит на все стороны... И вот эти двое в штатском ходят между столами, а один из них приговаривает: "Ох, как хорошо едят, как свиньи, украинские свиньи. Ну, ешьте, ешьте, Россия любит и заботится о вас. Приедете домой – потом, чтобы не пи*дели", – рассказал Грицюк.

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После этого пленных повели на плац. Там уже традиционно заставили хором петь советские военные песни.

"Мужик, который в столовой называл нас свиньями, достал телефон, снимал на камеру марширующих военнопленных, подходил к ним, что-то кричал на ухо и тряс кулаком над головой, хлопал пленных по спине и плечам так, что тех качало. Камеру он направлял на себя и демонстрировал жест победы, прямо наслаждался, для него это был спектакль", – рассказал украинский военный.

По его предположениям, этот неизвестный мужчина не только слушал, но и "заказывал песни". Он подходил к смотрителю, что-то ему говорил, после чего тот заставлял пленных петь уже другую песню.

"У этих двух был полный карт-бланш на то, чтобы ходить столовой, находиться на плацу, заказывать песни, а плац – это святая святых, на него просто так зайти нельзя. Если ты не военный, ты должен обходить плац. А они там чувствовали себя комфортно, по кайфу", – отметил Грицюк.

Бывший военнопленный Орест Грицюк/Скриншот с видео

Самым пленным присутствие посторонних так и не объяснили.

Как говорится в публикации, в Международном комитете Красного Креста считают, что украинский боец неправильно идентифицировал упомянутых людей как представителей "Красного Креста".

Представитель МККК в Украине Ашиль Деспре заявил, что в организации никогда не утверждали о том, что колонию с украинскими военнопленными посещали именно работники российского "Красного Креста". На вопрос, кто еще мог приехать в колонию, представившись представителями МККК, Деспре ответил, что "не знает, кто эти люди". Он также сказал, что нет "оснований считать, что к этому причастен российский Красный Крест".

В то же время директор регионального управления оперативной деятельности МККК в Европе и Центральной Азии Ариана Бауэр заверила, что на территориях Украины "нет сотрудников российского Красного Креста".

Авторы расследования отметили, что российский "Красный Крест" о работе на оккупированных территориях Украины "предпочитает молчать и, возможно, даже использует для этого своеобразные прокси-организации". Они также действуют под брендом "Красного Креста", называясь "Донецким Красным Крестом" или "региональной общественной организацией "Общество Красного Креста в Луганской народной республике".

Напомним, в сентябре 2023 года Грицюк рассказал в интервью, что "Международный Красный Крест – у**ды страшные", и поделился историями об издевательствах над украинскими военнопленными.

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