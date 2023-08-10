Чмут о "медленности" контрнаступления: "Хотим быстро — будет больше жертв"

Волонтер отметил, что проблем с темпом контрнаступления нет, "если вы его не определяете себе".

С темпом контрнаступления нет проблем, если нет задачи освобождать, например, километр территорий в день. А такая задача всегда стоит жизней военных.

Об этом ветеран АТО, директор фонда "Повернись живым" Тарас Чмут сказал в интервью "РБК-Украина".

Чмут утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, не перегреты ли ожидания от контрнаступления, поэтому сейчас рядовой украинец испытывает разочарование.

"Так и есть, к сожалению. Но надо двигаться дальше. Надо объяснять, говорить людям, нужно просто нормально коммуницировать. Я когда-то говорил, что для того чтобы потом не краснеть, нужно не обманывать", — рассказал волонтер.

Он отметил, что проблем с темпом контрнаступления нет, "если вы его не определяете себе".

"Если у вас цель – освобождать территорию Украины и вы это делаете, то вы молодцы. Вопросы со скоростью могут быть тогда, когда появляется какая-то задача: "километр в день". Но эта задача всегда чего-то стоит. В первую очередь – людей. Соответственно, хотим быстро – будет больше жертв, в разы”, – отметил Чмут.

Напомним, в Белом доме заявила о том, что украинское контрнаступление происходит не так быстро, как ожидалось. Однако ВСУ, хоть и не без трудностей, продолжают продвигаться.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Контрнаступление ВСУ будет длительным! Когда освобождение Крыма? | Александр Коваленко"

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