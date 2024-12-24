Чмут о ситуации на фронте: мы продолжаем там отступать и никто не может с этим ничего поделать

На фронте сейчас динамика грустная. Силы обороны продолжают там отступать, и никто не может с этим ничего поделать.

Об этом сообщил руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью "Украинской правде".

"Динамика печальная. Например, если говорим об оперативно-тактической группировке "Донецк" – это направление, на котором в течение года мы отступали по всему участку фронта, – то в июне этого года мы потеряли только там около 100 км² территорий. В сентябре уже 400 км², в ноябре – 610 км², – отметил он. – Несмотря на то, что все – от президента до командиров батальонов – понимают, что это приоритет и самая активная зона боевых действий, мы продолжаем там отступать и никто не может с этим ничего поделать".

Отвечая на вопрос, благодаря чему России удается активно наступать, Чмут заявил, что россияне масштабируют свои сильные стороны, а мы ничего не делаем или не можем решить проблемы с нашими слабыми сторонами.

"Россияне забрасывают нас корректируемыми авиационными бомбами. К сожалению, нет очевидного решения этой проблемы. Россияне забрасывают пехотой, используют тактику просачивания, они удачно используют бронетехнику для масштабирования этого просачивания", — говорит он.

Чмут объяснил, что подразумевает малые группы пехоты, 3–5 человек и минимум всего: одна рация, вода, автомат, без защиты.

"Задача – просто дойти до посадки или, например, до населенного пункта и спрятаться в подвале где-то, сидеть и ничего не делать. Кого-то уничтожаем, а один-два доходят. Они накапливаются, а затем в один момент начинают наступление с двух сторон – с тыла и по фронту. Где-то мы отбиваем, где-то теряем позиции, но возвращаемся на них, а где-то вынуждены отступать. метром, посадка за посадкой, село за селом россияне вытесняют нас", – отметил Тарас Чмут.

Напомним, 24 декабря стало известно, что враг оккупировал три населенных пункта в Донецкой области. Он занял Макаровку, Сухие Ялы и Зеленовку.

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