Чмут провел аналогию между войной и футболом: "Сейчас завершается первый тайм"

Волонтер считает, что счет между украинцами и россиянами на поле боя – 2:2.

На сегодняшний день в войне в Украине завершается первый тайм, если проводить футбольную аналогию.

Об этом ветеран АТО и глава фонда "Повернись живым" Тарас Чмут сказал в интервью "BBC News Украина".

Так, журналист издания попросил Чмута провести футбольную аналогию с нынешними событиями войны в Украине, как это в феврале сделал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Напомним, что Буданов тогда так оценил события в войне, если сравнивать их с футбольным матчем: "Счет 1:1, а минута 70-я. Это субъективное видение". Однако Чмут не разделяет мнение руководителя военной разведки.

"Я очень хорошо понимаю, откуда формируется мнение Буданова, и оно абсолютно логично с точки зрения его системного видения. Обратите внимание, он – едва ли не единственное должностное лицо, имеющее свою линию, очень специфическую, которую держит еще с довоенного времени. Он не прыгает, как многие, из "зрады" в победу. В рамках своей четкой линии он очень последовательный, и это очень большая редкость как для наших должностных лиц", – сказал глава БФ "Повернысь живым".

По его мнению, сегодняшнее украинское контрнаступление и продолжится осенью, — "это все первый тайм".

"Я не верю, что сейчас 70-я минута, хотя мне бы очень хотелось, чтобы так было. Я бы сказал, что сейчас завершается первый тайм. Наше наступление, лето, осень – это все первый тайм. То есть сейчас где-то 30-я минута, счет… 2:2", – оценил Чмут.

Напомним, в своем февральском интервью Буданов также заявлял о наличии у Украины всех шансов для окончания войны летом 2023 года с деоккупацией всех территорий и выходом ВСУ на границы 1991 года.

А в июле 2023 года министр обороны Алексей Резников выразил мнение, что война в Украине может завершиться до лета 2024 года, после чего государство вступит в НАТО.

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