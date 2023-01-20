"Чрезвычайно большое количество тяжелого вооружения": глава Пентагона прогнозирует благоприятный результат для Украины

Новый пакет военной помощи от западных партнеров достаточен для успешного продвижения на поле боя.

Министр обороны США Ллойд Остин назвал новый пакет военной помощи Украине для сдерживания российской агрессии "чрезвычайно мощным". По словам главы Пентагона, он позволит не только защищать свою территорию, но и успешно продвигаться на поле боя.

Об этом он говорил на пресс-конференции по итогам саммита в формате "Рамштайн".

"Украина получит два батальона БМП Bradley. Это очень важно. Три батальона Stryker. Это очень большое количество тяжелого вооружения", — перечислил Ллойд Остин.

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Он также напомнил, что Швеция предоставляет мощные тяжелые артиллерийские установки Arche, а Польша – батальоны установок, обладающих механизированной мощностью.

"Предоставляется механизированная артиллерия. Если мы посмотрим на этот пакет, то поймем, что он очень мощный. Если его правильно применить, результаты на поле боя будут очень благоприятными для Украины", — подчеркнул глава Пентагона.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский призвал участников "Рамштайна" ускориться с поставкой вооружения для ВСУ. Ведь время и затягивание войны играют на руку росси оккупантам.

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