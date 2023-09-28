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Чрезвычайно сложная ночь: оккупанты ударили дронами по Кировоградской области

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Чрезвычайно сложная ночь: оккупанты ударили дронами по Кировоградской области

Беспилотник. / Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

Прошло без пострадавших.

Ночью, 28 сентября, российская оккупационная армия ударила беспилотниками по Кировоградской области. Силам ПВО удалось сбить несколько дронов. Впрочем, попадания в регионе все же произошли.

Об этом сообщил руководитель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"Пережили чрезвычайно сложную ночь. Вражеская дроновая атака не обошла Кировоградщину. Часть "шахедов" над областью уничтожена. Однако есть и попадание", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, обошлось без погибших и травмированных. Гражданская инфраструктура не повреждена, добавил глава ОВА. На месте происшествия работают все соответствующие службы.

Как сообщалось, оккупанты ночью атаковали Украину дронами. Воздушная тревога была объявлена в ряде областей. Россияне применили 39 дронов-камикадзе.

Силам ПВО удалось сбить 34 дрона.Беспилотники летели с юго-восточного направления: района Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда (ТОТ Крым).

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Дата публикации
Просмотры
6530
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