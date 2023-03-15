Чрезвычайно сложно захватить: военный эксперт сообщил о ситуации вблизи Угледара

Оккупанты были вынуждены вывести две свои бригады, которые были разбиты под Угледаром.

Командование армией РФ намерено захватить Угледар, однако сделать это напрямую чрезвычайно сложно.

Об этом сообщил 24 канала рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан.

По словам Свитана, вблизи Угледара находились 155 и 40 российских бригад морской пехоты с Дальнего Востока. Они отошли из-за серьезных потерь. Пока там другие формирования.

Свитан сообщил, что командование страны-агрессорки предоставляет задачу своим военным захватить Угледар. Но сделать это напрямую очень сложно.

"Украинские командиры, которые выбирали Угледар как рубеж обороны, все правильно сделали. Они заменяли и обстреляли определенные направления подхода. К Угледару даже подойти сложно. Почти невозможно. Россияне потеряли столько людей – были разбиты две бригады, более 100 "коробок" сожжено" – сказал Свитан.

Оккупанты на этом направлении намерены выйти на Курахово в тыл марьинской группировки, а также на Покровск – в тыл авдеевской группировки; и на Доброполье – в краматорскую и славянскую группировку.

Сам Угледар – очень перспективное направление для дальнейшего контрнаступления ВСУ. Оттуда можно будет атаковать окупантов и выйти западнее Волновахи на Мариуполь и в целом на Азовское побережье, отметил эксперт.

Напомним, в Британии рассказали о дилемме, с которой столкнулась РФ с после провала под Угледаром. После месяцев безуспешного штурма города оккупанты предстали перед выбором: предпринять еще одну попытку или поддержать ожесточенные бои к северу от Бахмута и Кременной.

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