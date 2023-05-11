"Чрезвычайно успешные действия": Зеленский поблагодарил ВСУ за уничтожение "второй армии мира"

Президент отметил украинских воинов за уничтожение "второй армии мира".

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов за чрезвычайно успешные действия по уничтожению оккупантов. Он назвал бригады, участвующие в уничтожении "второй армии мира".

Об этом он сказал 11 мая во время обращения к украинцам.

"ОСУВ "Хортица" - 3-я и 5-я отдельные штурмовые бригады и 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода... Спасибо всем вам, ребята, - каждому солдату, сержанту и офицеру - за чрезвычайно успешные действия по уничтожению оккупантов. Очень хороший результат! ОСУВ "Таврия" - воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола, 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь", нашей славной "пятьдесятдевятки" - 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка и 79-й отдельной бригады ДШВ... Спасибо всем вам за прочность на позициях и силу в боях, за вдохновение к победе, которое вы даете всей Украине своей меткостью и отвагой", - сказал президент.

Зеленский также поблагодарил ОСУВ "Одесса" – бойцов 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова за отличные результаты в уничтожении мест сосредоточения врага.

"Отмечу сегодня также артиллерийские расчеты 63-й отдельной механизированной бригады — умеют ребята минусовать вражескую технику на поле боя. Каждый ваш точный удар, наши герои, — это сохраненные жизни украинцев. Спасибо вам!", — сказал он.

Президент также поблагодарил подразделения нашей Национальной гвардии.

"В частности, воинов 1-й и 14-й бригад оперативного назначения Нацгвардии, которые вместе со всеми силами обороны и безопасности Украины защищают наше государство в Донецкой и Луганской областях. Благодарю вас, нацгвардейцы, и за вашу устойчивость, и за ваше умение силами своей разведки и артиллерии подвигать бывшую "вторую армию мира" ниже и ниже в перечне военных сил. Слава всем нашим воинам, которые сейчас в бою! Слава нашему прекрасному народу! Спасибо всем в мире, кто помогает нам, украинцам! Слава Украине!", - сказал Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что он подписал новый указ о награждении наших воинов государственными наградами.

"Это образцово отважные военнослужащие наших Десантно-штурмовых войск. 134 воина... 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада, 46-я отдельная аэромобильная бригада, 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 132-й отдельный разведывательный батальон, 148-й отдельный артиллерийский дивизион и 199-й учебный центр ДШВ", - сказал он.

Зеленский за 11 мая: Очень важные новости для нашей обороны

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что пока невозможно сказать, удастся ли Украине полностью восстановить суверенитет после предстоящего контрнаступления.

Также Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени для начала долгожданного контрнаступления против российских войск, поскольку военные ожидают доставки обещанной военной помощи.

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