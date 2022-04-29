"Чрезвычайно важный жест поддержки Украины": посол Великобритании вернулась в Киев

Посол Великобритании Мелинда Симмонс 29 апреля вернулась в столицу Украины.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
В видеообращении 29 апреля глава государства также рассказал, что на сегодня в Киеве работают уже 27 иностранных дипломатических представительств.
"Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сегодня вернулась в Киев. Сейчас уже 27 иностранных дипломатических представительств работают в столице нашего государства. И это очень важный жест поддержки Украины, за который мы всем им благодарны.
Такие жесты вместе с мощной оборонной, финансовой и политической поддержкой со стороны свободного мира означают, что с каждым днем для России все очевиднее необходимость прекратить войну. Поражение оккупантов безальтернативно", - сказал президент.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе российские оккупанты устроили концлагерь и ведут себя более цинично, чем нацисты 80 лет назад. Президент рассказал о нацистских порядках оккупантов в городе.
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