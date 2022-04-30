"Чтить память умерших, помня о собственной безопасности": как вести себя в поминальные дни во время войны

"Чтить память умерших, помня о собственной безопасности": как вести себя в поминальные дни во время войны

ПЦУ призывает быть осмотрительными и бдительными в поминальные дни. Можно помолиться в храме, принести панихиду, дать записку. Не обязательно посещать в это время, опасное время для человеческой жизни, кладбище.

В поминальные дни ПЦУ призывает чтить память умерших, помня о собственной безопасности, и приносить свою молитву как приватно, так и посещая храмы, принося соответствующие приношения.

Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний в эфире телемарафона.

"В связи с тем, что на тех территориях, которые были временно оккупированы, есть опасность, поэтому в это время не нужно себя подвергать этой опасности. А в это время можно помолиться в храме, принести панихиду, дать записку. То есть не обязательно посещать в это время, опасное время для человеческой жизни, кладбища", — отметил он.

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Он подчеркнул, что Церковь призывает быть осторожными и внимательными в это время.

"И приносить свою молитву как приватно, так и посещая храмы, принося соответствующие приношения. То есть панихиду или обращаясь к священнику с просьбой о молитве", — отметил Эпифаний.

В свою очередь Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям также призывает украинцев воздержаться от посещения кладбищ для памяти умерших родственников и близких.

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