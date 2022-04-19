"Что будет через 3-4 дня, пока неизвестно": глава Сумской ОВА об угрозе повторного вторжения

"Что будет через 3-4 дня, пока неизвестно": глава Сумской ОВА об угрозе повторного вторжения

В Сумской области ситуация в целом спокойная, но вдоль границы россияне периодически проводят провокации.

Об этом сказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий 19 апреля на брифинге в Медиацентре "Украина".

"По состоянию на сегодняшний день сказать, что есть угроза полномасштабного военного вторжения на территорию области, мы не можем. Пока мы эту ситуацию оцениваем как спокойную и стабильную. Но что будет через 3-4 дня, пока никому неизвестно", — прокомментировал он.

В то же время Живицкий подчеркнул, что вдоль границы россияне периодически проводят провокации. "Около недели назад они обстреливали свои собственные территории. Сами же. Из приграничных населенных пунктов с Украиной. Ставят свою артиллерию прямо у границы с Украиной в направлении России, и обстреливают сами себя. Были несколько дней назад обстреляны населенные пункты Ахтырского района из запрещенных видов оружия. Это те виды оружия, которые разрушают здания, дома. Они попали в том числе в жилые дома, повредили объекты социальной инфраструктуры. К счастью, все живы, здоровы после этих обстрелов", — сказал глава ОВА.

Он подчеркнул, что область возвращается в свой привычный режим жизни и уже на 100% в регионе восстановлено автомобильное сообщение.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 55-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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