Что будет, если британские миротворцы столкнутся с россиянами в Украине: комментарий правительства

Он подчеркнул, что любой конфликт между российскими и британскими войсками будет означать "чрезвычайную эскалацию".

Министр здравоохранения Великобритании Вес Стритинг ответил на вопрос об Украине, в частности о возможном размещении британских миротворцев.

Об этом он сказал в эфире Sky News.

Ведущий Тревор Филлипс поинтересовался, какую роль могли бы выполнять британские военные в Украине, если они не смогут открывать огонь в случае столкновения с российскими войсками.

Стритинг избежал прямого ответа, отметив, что "это линия, которая не была пересечена с момента основания НАТО". В то же время, он отметил, что любой конфликт между российскими и британскими войсками будет означать "чрезвычайную эскалацию".

Когда Филлипс напомнил, что Владимир Путин "не знает предела в своих действиях", а миротворческая миссия может оказаться ограниченной в действиях, Стритинг ответил, что мир в Украине "еще предстоит обсудить", и если будет достигнуто соглашение, то начнется подготовка к возможной поддержке мира.

Ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе после онлайн-встречи в поддержку Украины отметил, что его страна может рассмотреть отправку миротворцев на украинские территории. Но только после прекращения огня.