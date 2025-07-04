Что будет если лицо с инвалидностью вернулось, а сопровождающее осталось за границей: разъяснение адвоката

Выезд за границу с лицом с инвалидностью

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В условиях военного положения и общей мобилизации в Украине вопрос выезда мужчин призывного возраста за границу остается актуальным и имеет свои особенности. Особенно часто возникают вопросы процедуры возвращения в страну военнообязанных, которые выезжали для сопровождения лиц с инвалидностью. Адвокат Андрей Карпенко дал разъяснение по этому нюансу.

Правила сопровождения лиц с инвалидностью и обязанность возвращения

После внесения изменений в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, вступившими в силу 27 сентября 2022, было установлено новое обязательное требование. Если военнообязанный мужчина уехал за границу, сопровождая лицо с инвалидностью, то в случае возвращения лица с инвалидностью в Украину, сопровождающий также обязан вернуться в страну в тот же день.

Это правило обязательно для всех подобных случаев. Адвокат Андрей Карпенко подчеркивает, что хотя повторный выезд за границу с тем же лицом с инвалидностью разрешен, каждый раз сопроводительное лицо должно возвращаться обратно в Украину вместе со своим подопечным.

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«Уехали вместе — вернулся сам»: наступает ли ответственность

Нередко возникает ситуация, когда мужчина выезжает за границу для сопровождения лица с инвалидностью (например, отца, матери или другого нуждающегося в сопровождении), но впоследствии само лицо с инвалидностью решает вернуться в Украину, тогда как сопровождающий остается за границей.

Андрей Карпенко объясняет юридические последствия такой ситуации. По его словам, если после 27 сентября 2022 года лицо с инвалидностью, в сопровождении которого мужчина выезжал, вернулось в Украину, а сам сопровождающий остался за границей, то выходит, что выезд его из Украины был осуществлен законно, но со дня возвращения лица с инвалидностью пребывания сопровождающего за границей уже считается неправомерным.

Парадокс: отсутствие ответственности за пребывание за границей

Однако адвокат отмечает важный парадокс текущего законодательства — пока никакой административной или уголовной ответственности за такое незаконное пребывание за границей не предусмотрено. Это означает, что за сам факт пребывания за границей по возвращении сопровождаемого лица, мужчине не может быть выписан штраф, и его не могут привлечь к другой форме наказания.

Андрей Карпенко акцентирует внимание на том, что вся действующая ответственность касается только случаев незаконного пересечения границы, а не самого факта дальнейшего пребывания за пределами Украины. Таким образом, мужчины, оказавшиеся в подобной ситуации, имеют высокие шансы беспрепятственно вернуться в Украину без сопровождавшего их инвалидности.

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Проверка документов при въезде в Украину

Важным аспектом, подтверждаемым адвокатом, является процедура проверки документов при въезде на территорию Украины. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) не проверяют у мужчин военно-учетные документы и не используют систему «Резерв+» при возвращении в страну. Это означает, что сам факт возвращения в Украину без лица с инвалидностью не влечет автоматическую проверку военного учета или электронных данных.