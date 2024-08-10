Что будет, если Лукашенко полезет в войну: майор запаса Нацгвардии дал четкий ответ

Если Беларусь полезет в войну, ее армия будет разбита, уверен Алексей Гетьман.

В случае агрессии со стороны Беларуси Украина имеет право на самооборону и может атаковать военные объекты агрессора без дополнительных разрешений.

Об этом рассказал майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире телеканала "Эспрессо".

"Можно с большой вероятностью быть уверенным, что в ближайшее время действия с территории Беларуси против нас проводиться не будут, особенно по суше. Ведь в противном случае мы можем использовать 51 статью устава Организации Объединенных Наций о самообороне и имеем право атаковать любые военные объекты на территории агрессора. Для этого не нужно дополнительных разрешений", – сообщил он.

По словам майора запаса НГУ, если Лукашенко полезет в войну, армия Беларуси будет разбита.

"Если мы с нашими партнерами договорились не использовать определенные виды вооружения, то с собственным вооружением, извините, мы руководствуемся статьями международного права, то есть уставом ООН. Лукашенко поймет, что если он полезет со своей территории, и из Беларуси будет хоть что-то сделано, не только что-то прилетит, то мы сразу будем отвечать ударом. Он видит сейчас, что если Украина нанесет ответный удар, белорусская армия при всех ее возможностях будет разбита очень быстро", – резюмировал он.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 9 августа над страной якобы сбили "несколько целей", которые залетели со стороны Украины.

Теперь Беларусь отправляет "Искандеры" и РСЗО на границу с Украиной. Лукашенко приказал усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, граничащих с Киевской и Черниговской областями.

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