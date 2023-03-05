Что будет, если оккупанты из Приднестровья отправятся на Кишинев: молдавский дипломат ответил

По мнению бывшего постпреда Молдовы в ООН, российская группировка в Приднестровье не представляет большой военной угрозы.
Если российский контингент в непризнанном Приднестровье решит захватить Кишинев, то власти Молдовы могут обратиться к Украине и Румынии о помощи.
Об этом заявил бывший постоянный представитель Молдавии в ООН Алексей Тулбуре, сообщает "Эспрессо".
Дипломат напомнил, что около 1,5 тыс. российских военных находятся на территории Приднестровья. Часть из них – это местные жители с гражданством РФ.
"Так называемая армия "ПМР" – пять-шесть тысяч. В случае, когда эти люди предпримут какие-то действия в отношении Кишинева, я думаю, что мгновенно будет обращение от Молдовы в Украину", – отметил он.
Дипломат добавил, что Украина вынуждена у Приднестровья держать определенное количество подразделений, чтобы обезопасить себя от этой угрозы. По его мнению, ВСУ быстро "разберутся" с российской группировкой в Приднестровье.
"У этих людей слабая боевая подготовка, слабое оружие – старое, советское. Моя точка зрения – большой военной угрозой они не являются. Если они пойдут на Кишинев, то будет обращение в Киев и Бухарест о помощи. Я думаю, что ВСУ разберутся с этими войсками в течение суток. Если безумцам в Кремле придет в голову идея обстреливать Молдову, мы думаем, что ПВО Украины защитит нас. Мы также рассчитываем на помощь Румынии, она бы могла нам помочь", — подытожил Тулбуре.
Ранее новый премьер Молдовы Дорин Речан заявил, что непризнанное Приднестровье должно быть демилитаризовано, а российский контингент оттуда следует изгнать. В Кремле пригрозили Молдове из-за такого громкого заявления премьер-министра.
Президент Зеленский объяснил, при каком условии Украина может помочь Молдове с Приднестровьем.
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Украина может "решить проблему Приднестровья за трое суток".
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