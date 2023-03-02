Что будет, если проигнорировать повестку для уточнения данных: подробное разъяснение юристов

Если не появился в военкомате для уточнения данных, какое наказание ждет призывника, читайте в материале ТСН.ua

Во время военного положения военнообязанные могут получить повестки. Они бывают разного типа.

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Что будет в случае игнорирования повестки для уточнения данных.

В случае, если вы проигнорировали повестку, выданную для того, чтобы уточнить военно-учетные данные, нужно будет уплатить штраф, объясняют юристы.

Каков размер штрафа в случае неявки в ТЦК

Размер такого штрафа составляет от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. По состоянию на февраль 2023 это составляет 3400 — 5100 грн.

Кто принимает решение о наложении штрафа

По словам юристов, решение о наложении штрафа принимают руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Именно они рассматривают дела об административных правонарушениях и вправе налагать штраф.

" Руководитель ТЦК должен выдать постановление о наложении штрафа. Ее копия вручается в течение трех дней под расписку или посылается человеку, которому она вынесена ".

Как быстро нужно будет оплатить штраф

Уплатить штраф можно в течение 15 дней с вручения копии постановления. В ТЦК необходимо принести квитанцию об оплате или ее копию должностному лицу, вынесшему постановление о штрафе. На это дается три рабочих дня от окончания срока, предусмотренного для оплаты штрафа.

Можно ли обжаловать решение

Постановление может быть оспорено в течение 10 дней с момента его вынесения. Если его обжаловать, то есть еще столько же времени со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

Что будет, если не оплатить своевременно штраф

Если штраф не уплатить своевременно, постановление о штрафе передадут в государственную исполнительную службу.

Размер штрафа вырастет вдвое, также нужно оплатить исполнительные расходы

Уплата штрафа не избавляет от обязанности явиться в ТЦК с соответствующими документами.

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