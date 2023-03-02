Что будет, если проигнорировать повестку для уточнения данных: подробное разъяснение юристов

Если не появился в военкомате для уточнения данных, какое наказание ждет призывника, читайте в материале ТСН.ua
Во время военного положения военнообязанные могут получить повестки. Они бывают разного типа.
Что будет в случае игнорирования повестки для уточнения данных.
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В случае, если вы проигнорировали повестку, выданную для того, чтобы уточнить военно-учетные данные, нужно будет уплатить штраф, объясняют юристы.
Каков размер штрафа в случае неявки в ТЦК
- Размер такого штрафа составляет от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. По состоянию на февраль 2023 это составляет 3400 — 5100 грн.
Кто принимает решение о наложении штрафа
- По словам юристов, решение о наложении штрафа принимают руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Именно они рассматривают дела об административных правонарушениях и вправе налагать штраф.
" Руководитель ТЦК должен выдать постановление о наложении штрафа. Ее копия вручается в течение трех дней под расписку или посылается человеку, которому она вынесена ".
Как быстро нужно будет оплатить штраф
- Уплатить штраф можно в течение 15 дней с вручения копии постановления. В ТЦК необходимо принести квитанцию об оплате или ее копию должностному лицу, вынесшему постановление о штрафе. На это дается три рабочих дня от окончания срока, предусмотренного для оплаты штрафа.
Можно ли обжаловать решение
- Постановление может быть оспорено в течение 10 дней с момента его вынесения. Если его обжаловать, то есть еще столько же времени со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.
Что будет, если не оплатить своевременно штраф
- Если штраф не уплатить своевременно, постановление о штрафе передадут в государственную исполнительную службу.
- Размер штрафа вырастет вдвое, также нужно оплатить исполнительные расходы
Уплата штрафа не избавляет от обязанности явиться в ТЦК с соответствующими документами.
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