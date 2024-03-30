Что будет, если РФ захватит Часов Яр: комбат об угрозе для Константиновки, Дружковки и Краматорска

По словам военного, в случае захвата Часового Яра россияне смогут взять под огневой контроль города Константиновка, Дружковка и Краматорск.

Российские оккупанты проводят активные штурмовые действия в направлении Часового Яра, одновременно уничтожая город постоянными обстрелами.

Какие последствия будут для ВСУ в случае захвата Часового Яра врагом, рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Ахиллес 92-й Отдельной штурмовой бригады имени Кошевого Атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в интервью Radio NV.

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На текущий момент противник штурмует очень активно в направлении именно Часового Яра. И этому объяснение: Часов Яр — это господствующая высота", — подчеркнул Федоренко.

По его словам, в случае овладения этой высотой россияне смогут взять под огневой контроль города Константиновка, Дружковка, Краматорск и сформировать мощный плацдарм для последующих ударно-штурмовых действий и оккупации Константиновки, а также дополнительно – в направлении Славянска.

По словам комбата, РФ не жалеет техники, беспилотников и "пушечного мяса" на этом направлении. Кроме того, разрушительное влияние оказывают российские управляемые авиабомбы.

Федоренко считает, что Часов Яр стал новой целью для россиян.

Часов Яр на карте / Фото: Deepstatemap

"Почему дополнительно пылают Богдановка, Ивановское, почему штурмуют Клищиевку и Андреевку? Потому что для обеспечения своих ударно-штурмовых действий всегда нужно линию фронта выравнивать, а не штурмовать клином. Вот противник пытается это сделать. Но выровнять линию ему не удается, потому что Силы обороны давят, и изрядно", — подытожил военный.

Ранее соучредитель проекта DeepState, аналитик Роман Погорелый рассказал, что оккупанты заняли господствующие высоты во Часовом Яру.

Напомним, командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" сообщил, что возле Часового Яра на одного бойца Сил обороны приходится 7-10 россиян.

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