Что будет, если Украина потеряет Покровск: военный НГУ ответил

На фоне Курской операции ВСУ россияне не сняли свои резервы с Лимано-Бахмутского направления. Потому ситуация под Покровском остается сложной.

Об этом Офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор НГУ Дмитрий Кожубенко сказал в эфире "Эспрессо".

"Для Лимано-Бахмутского направления захвата россиянами Покровская означает потерю еще одного важного логистического маршрута. Для Украины это тоже будет потеря еще одного крупного города", — отметил он.

Как рассказал военный, захватчики продолжают наступательные действия, двигаясь иногда большими, иногда меньшими подразделениями.

"Поэтому мы не наблюдаем значительного уменьшения их активности. Нет информации о том, что противник опрокидывает свои силы с нашего направления", — говорит Кожубенко.

Однако он успокоил, что бригада "Рубеж" стоит на своих позициях и не позволяет оккупантам продвинуться на направлениях удара, где россияне ведут штурмы.

Отметим, что украинский город Покровск Донецкой области, ставший одним из центров боевых действий на востоке Украины, оказался под серьезной угрозой окружения российскими войсками. Несмотря на активные атаки украинских сил на территорию России, ситуация на фронте остается крайне напряженной, и Покровск из его 59 000 жителей может стать следующей жертвой российского наступления.

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