Что будет, если ВСУ до зимы не выйдут к Азовому морю: объяснение военного

ВСУ начали контрнаступление, в частности, чтобы разорвать сухопутный коридор в оккупированный Крым и выйти на побережье Азовского моря.

Что будет, если эта задача украинским военным не удастся выполнить, рассказал "24 каналу" экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Если нам не удастся проломить их линию обороны, такой риск есть. Надо понимать, что ресурсов, с которыми мы начали эту кампанию, действительно недостаточно. Они (россияне – ред.) понимают значение этой кампании. У них сейчас стоит указание бросить туда все их резервы. Если мы не прорываемся, нашей проблемой будет смена настроений у наших союзников", – предполагает Дикий.

По его словам, осенью РФ попытается мобилизовать еще 300-400 тысяч россиян.

"Боевая ничья"

Евгений Дикий предупреждает, что путинский режим пытается убедить Запад в необходимости прекращения боевых действий и переговоров.

По его словам, сейчас россияне распространяют нарративы о "боевой ничьей". РФ пытается убедить всех, что Украину нужно усадить за стол переговоров и заморозить войну. Таким образом, Кремль стремится выторговать себе время, чтобы подготовиться к новой войне.

Это катастрофический вариант. Для нас это означает проигрыш войны. Россияне это прекрасно понимают. Это чеченский вариант, когда они проиграли Первую войну в Чечне, подписали мир, но исключительно для того, чтобы выиграть время и подготовиться ко Второй чеченской войне. Это выигрыш времени., чтобы окончательно нас уничтожить", – объяснил военный.

Ранее Евгений Дикий спрогнозировал, когда ВСУ удастся прорвать вторую линию обороны россиян. Также он пояснил, что определяет темп контрнаступления ВСУ.

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