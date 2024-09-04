Что будет иметь решающее значение для будущего контрнаступления Украины: в ISW дали оценку

Оперативная и надежная оборонная помощь Запада будет иметь решающее значение для способности Украины проводить будущие контрнаступательные операции.

Задержки в оказании западной помощи, среди других факторов, помешали украинскому контрнаступлению 2023 года и повлекли за собой военный кризис в Украине 2024 года, от которого она до сих пор пытается оправиться.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 3 сентября.

"Российские войска смогли достичь тактически значительных успехов в северной части Харьковской и Донецкой областей весной и в начале лета 2024 года в значительной степени из-за нехватки артиллерии и боеприпасов для ПВО, вызванных приостановкой военной помощи США. ISW продолжает утверждать, что оперативная и надежная военная помощь будет иметь решающее значение для способности Украины проводить будущие контрнаступательные операции", – говорится в отчете.

По мнению аналитиков, США и более широкий западный альянс должны принять соответствующие решения, чтобы устранить материальные ограничения Украины, вызванные задержками западной помощи в сфере безопасности.

"Россия, скорее всего, будет продолжать свою геноцидную войну против Украины, если ее не остановят значительные поражения на поле боя и сильная поддержка Украины Западом. И очень маловероятно, что любой российский лидер после Путина будет более склонен к мирным переговорам и справедливому завершению войны", — подчеркнули в ISW.

Аналитики отметили, что Кремль годами отрицал существование украинской нации и пытался делегитимизировать украинский суверенитет, и эта попытка оказала широкомасштабное и, вероятно, долгосрочное влияние на российское общество и элиты. Российские официальные лица как в близком окружении Путина, так и в российском правительстве в целом публично заявили о невозможности мирных переговоров с Украиной на условиях, отличных от капитуляции, и преемник Путина, скорее всего, будет придерживаться таких же взглядов, чем отвергнет их при отсутствии значительных провалов России на поле боя.

"Договоренность о прекращении огня и остановка войны на нынешних линиях столкновения и при нынешних обстоятельствах пойдет только на пользу России и даст Кремлю время для дальнейшей радикализации и милитаризации российского общества против Украины, а российской армии время отдохнуть и восстановиться, вероятно, перед следуюшим нападением на Украину", – уверены американские аналитики.

В ISW добавили, что украинское наступление на Курскую область подчеркнуло, что война в Украине не зашла в тупик на неопределенный срок, и показало, что стороны конфликта и Запад способны своими решениями оказывать существенное влияние на текущие реалии на фронте и будущее окончание войны.

Напомним, президент США Джо Байден отреагировал на ракетный удар РФ по Полтаве, унесший десятки жизней. Глава Белого дома решительно осудил атаку и заверил, что Путин не выиграет эту войну.

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