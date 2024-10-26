Что будет победой Украины в войне: комбриг 93-й ОМБр озвучил мнение

Командир бригады акцентировал, что мир и победа – это очень разные вещи.

Командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса с позывным "Хантер" рассказал, что он будет считать победой Украины в войне.

Свое мнение комбриг выразил в интервью NV.

"Мир и победа – это очень разные вещи. Если мы потеряем пол Украины – это не победа. Такой мир – только время перед следующей войной", – высказался Палиса.

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Он отметил, что потерял много друзей и много времени вдали от семьи, поэтому не хочет всю жизнь думать, что потерял это время просто так.

"Победа в моем понимании – это не только уничтоженная российская армия, но и усилия, которые мы должны приложить после этого. Так или иначе, после последнего выстрела в этой войне нужно будет сделать многое, чтобы иметь настоящую победу. Я говорю о сильной Украине с армией высокой готовности и растущим обществом", – объяснил комбриг 93-й ОМБр.

К слову, украинский режиссер, командир штурмовой роты в 47-й бригаде Олег Сенцов убежден, что Украина одержит победу в войне, но отметил, что "победа может быть очень разной".

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