Что будет предусматривать 8-й пакет санкций Евросоюза против РФ – ответ Офиса президента

Работа над санкциями продолжается и, по заверениям европейской стороны, должна быть завершена до начала неформального саммита ЕС, запланированного на 7 октября.

В Офисе президента Украины рассказали, что будет предусматривать 8 пакет санкций Евросоюза против РФ.

Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

"На сегодняшний день продолжается работа среди государств-членов ЕС по согласованию 8-го пакета санкций. Туда войдет ряд таких важных для Украины позиций, как индивидуальные санкции против тех лиц, которые организовывали незаконные референдумы на части оккупированных территорий Украины. Безусловно, каждый из них получит свою порцию персональных санкций", – отметил он.

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По словам Жовквы, до сих пор продолжаются переговоры по ограничению цен на нефть и очень важно, что эта санкция войдет в 8-й пакет.

"А также идут переговоры по расширению запрета на импорт из России ряда товаров. Эти ограничения будут составлять сумму до 7 млрд евро. И очень важно, что будет также санкция на запрет занимать должности в наблюдательных советах российских государственных компаний для граждан стран ЕС", — сказал заместитель председателя ОП.

Жовква также отметил, что Украина хочет видеть в этом пакете санкций дальнейшее отключение российских банков от системы SWIFT, в частности, "Газпромбанка", запрет на вхождение в российские порты европейских судов и запрет на въезд для российских граждан.

"То есть отмена возможности въезда большинства, если не всем категориям граждан России в ЕС", – уточнил он.

Жовква добавил, что работа над санкциями продолжается и, по заверениям европейской стороны, должна быть завершена до начала неформального саммита ЕС, который запланирован на 7 октября.

Напомним, в конце сентября Еврокомиссия представила предложения по восьмому пакету санкций против России из-за ее вторжения в Украину и проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях. В частности, ЕК предлагает установить новый запрет на импорт российской продукции. Это лишит Россию доходов в 7,5 млрд евро.

Трибунал и санкции для России

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