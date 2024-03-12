Что будет происходить на фронте, если у ВСУ не будет достаточно оружия: эксперт назвал сценарии

Военный эксперт Михаил Жирохов объяснил, что у Генерального штаба любой страны есть два, три или четыре варианта развития событий на войне. Один – на случай наступательных действий, один – для оборонительных.

Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

Эксперт объяснил, какой сценарий будет реализован на фронте в Украине в случае, если военные не будут иметь достаточное количество оружия.

"Оборонительные действия предусматривают, что есть или сейчас создается определенная линия обороны, на которую отойдут наши силы. То есть они уже не будут биться за условный Часовой Яр, за условные Бердичи и т.д., а отойдут на вторую или третью позицию, которые уже будут обустроены или обустройство которых завершается прямо сейчас, "в темпе вальса".. И там они будут встречать врага. Минные поля и все остальное, как предусмотрено военной наукой", — отметил Жирохов.

По его словам, план "А" предусматривает активную оборону. То есть кроме оборонных операций будут также и контрнаступательные операции, но очень и очень ограниченные.

Жирохов также прокомментировал "план С" – освобождение всех оккупированных территорий Украины.

"На этом этапе, при наличии такого финансирования, при отсутствии военной помощи от Соединенных Штатов это фактически если и не мечта, то, по крайней мере, откладываемая по меньшей мере перспектива на 2025-2026 годы", — говорит он.

Эксперт также объяснил, может ли Россия может захватить большую часть Украины.

"Чтобы захватить большую часть Украины, сил и средств у россиян явно нет. И они сами ставят перед собой менее амбициозные задачи. Их задачи не меняются как минимум третий год. Это выход на административные границы Донецкой и Луганской областей… Никакого выхода на Днепр и захвата Киева, Харькова, Полтавы, Сум не просматривается. Возможно, такие планы действительно есть, но сил и средств хватает только для того, чтобы взять три населенных пункта "в три дома, в два забора", то есть для проведения локальных операций. Но провести стратегическую локальную операцию… Ну, по крайней мере, по состоянию на данный момент таких возможностей нет", — резюмировал Михаил Жирохов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ удалось остановить продвижение российских оккупантов.

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