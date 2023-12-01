Что будет происходить на фронте в ближайшее время: Муженко раскрыл планы Кремля

Заявления России, которое сейчас все представляют как миротворца, что она якобы готова пойти на переговоры, не следует воспринимать всерьез.

Такое мнение высказал генерал Виктор Муженко в интервью Би-би-си.

Почему в РФ заговорили о переговорах

По его словам, это хитрость для того, чтобы дать возможность отдохнуть и усилить свои возможности и затем кардинально решить некоторые вопросы.

"Знаете, есть такое выражение: "Если у противника достаточно силы и почему-то просит о перемирии, значит, у него есть какие-то тайные замыслы. Например — завладеть полностью территорией Донецкой и Луганской областей. Луганск там понятно, практически все уже под их контролем. А вот Донецкая область, о которой они говорят… А вообще, принято решение их Государственной думой о включении в состав Российской Федерации четырех областей, в том числе Херсонской и Запорожской", — говорит генерал.

В то же время на днях стало известно, что российский президент Владимир Путин подписал проект оборонного бюджета, который на 70% больше бюджета 2023 года, и в 2,3 раза выше бюджета 2022 года.

Что, по мнению Муженко, свидетельствует о том, что в Кремле готовятся к продолжительной войне.

"У нас есть возможности потенциальные осуществить разгром оккупационных войск на территории Украины. Это требует комплекса мер. Что возможно в ближайший период? Какие прогнозы могут быть? Я считаю, что в ближайшее время возможна активизация на определенных направлениях, она уже происходит", — прогнозирует генерал .

Что задумал Путин

Он добавляет, что сейчас Путин нуждается в победах и символах.

"Вот есть на слуху Авдеевка — она должна быть захвачена. Есть Марьинка — она должна быть захвачена. Есть Купянск — он должен быть захвачен. Есть там Угледар — он должен быть захвачен. Есть вклинение в ходе контрнаступления наших войск на Запорожском направлении – оно должно быть, как минимум, выровнено по той исходной линии, с которой все начиналось. Такая же ситуация и на Херсонском направлении. Это первый момент", — рассказывает Муженко.

Второй – это удары дальнобойных ракет по инфраструктуре в тылу Украины, создание напряжения в обществе. А также проведение мощной информационно-психологической операции, соответствующих акций, саботажа и т.д.

"Это как раз те три блока, на которых, я считаю, будет акцентировано внимание, которое будет реализовываться в период зимней и, возможно, весенней российской кампании", — добавляет Муженко.

Также, по словам Муженко, ситуация на фронте на войне в Украине "имеет определенные точки напряжения". На некоторых участках напряженно. В частности, это район Купянска, Авдеевки и т.д.

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