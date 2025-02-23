Что будет с боеприпасами, если США приостановят помощь: Умеров ответил

Украина продолжает работу по обеспечению армии боеприпасами, даже если США временно прекратят военную помощь.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров во время форума Украина. Год 2025”.

По его словам, ситуация с боеприпасами остается контролируемой, однако государство уже работает над созданием стратегических запасов и поиском альтернативных путей снабжения.

“Эту задачу поставил Президент. Мы уже создали запасы и сейчас работаем с другими партнерами по совместным решениям – производством, закупкой через третьи страны. В то же время, Украина развивает собственное производство”, – отметил Умеров.

Глава Минобороны подчеркнул, что Украина расширяет сотрудничество с международными партнерами по совместному производству боеприпасов, а также наращивает собственный оборонный потенциал.

"Мы продолжим искать любые пути решения этих вопросов, чтобы обеспечить украинских военных всем необходимым", — добавил министр.

Напомним, нехватка боеприпасов для фронта является вполне нормальным процессом в условиях военного положения, когда предприятия максимально масштабируют производство оружия.

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