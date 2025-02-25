Что будет с Украиной, если США прекратят поставки оружия – The Wall Street Journal

Без военной помощи США Украина достаточно оружия, чтобы продолжать боевые действия в нынешнем темпе до лета 2025 года, но дальше может возникнуть дефицит боеприпасов и потеря доступа к современному вооружению.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников и военных аналитиков.

"Поставки оружия, которые администрация Байдена прислала или заказала в последние месяцы, должны позволить ВСУ держать оборону до середины года", — отмечает бывшая чиновник Пентагона Селеста Валландер.

В то же время, украинские эксперты считают, что страна может продержаться до года, хотя это будет означать серьезные потери и возможную потерю части территорий.

Сможет ли Европа заменить военную поддержку США?

Из-за возможного сокращения американских поставок европейские лидеры уже рассматривают альтернативные сценарии. Континент поставляет Украину артиллерию, ПВО средней дальности и крылатые ракеты, но, как отмечают аналитики, не сможет полностью компенсировать потерю американских систем вооружения.

"Хотя Европа могла бы сравниться с США по расходам, она не может обеспечить полный спектр необходимых систем", — заявил эксперт Шведского университета обороны Оскар Йонссон.

Критические потери: Patriot, ATACMS и Starlink

Наибольшей проблемой может стать отсутствие американских систем ПВО. Только США производят комплексы Patriot, способные сбивать российские баллистические ракеты. Также Украина может потерять тактические ракеты ATACMS, которые имеют радиус действия до 460 км и позволяют наносить удары по тыловым позициям оккупантов. Еще одним вызовом является возможное ограничение доступа к спутниковой связи Starlink, которая является ключевым для управления войсками на передовой.

"США могут прекратить посылать помощь, но позволят Европе покупать американское оружие для Украины", — считает директор аналитического центра New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Что будет дальше?

Украина продолжает наращивать собственное производство вооружения и активно сотрудничает с европейскими партнерами по поддержке поставок оружия. В то же время, вопрос дальнейшей военной помощи США остается открытым и будет зависеть от политических решений в Вашингтоне.

Напомним, США могут рассматривать сразу несколько путей снабжения оружием для Украины и хотят защитить национальные интересы, когда предлагают Европе покупать оружие для Сил обороны Украины.

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