Покровск / © Getty Images

Если Россия захватит Покровск и Константиновку, это создаст плацдарм для дальнейшего продвижения на север — в Краматорск и Славянск. Такой шаг они оценивают как одну из самых важных оперативных побед Кремля после захвата Авдеевки в 2024 году.

Об этом пишет The Independent.

Российское командование не совершает масштабного крика о штурме, а использует постепенную тактику: мелкие пехотные группы, беспилотники и постоянное давление на логистические маршруты. Цель — постепенное окружение, перерезание линий и создание условий для больших подкреплений.

Некоторые аналитики, в частности Роб Ли и другие, считают, что захват Покровска до конца 2025 значительно усилит оперативные возможности России. Однако они также предупреждают: даже после взятия города РФ придется решать сложные задачи контроля над остальной Донбасс — это не автоматическая оккупация всей области.

Киев уже усилил оборону в граничащих с Покровском районах и проводит контрмеры, но логистика продолжает оставаться критической. Президент и военные отмечают важность противодействия — одновременно пытаясь не допустить, чтобы защита одного участка происходила ценой других секторов фронта.

Что означает проигрыш и какие сценарии развития событий

В случае падения Покровска:

Россия получит выгодные наблюдательные и огневые позиции для продвижения в Краматорск и Славянск.

Линии поставок ВСУ в регионе усложнятся, повысится потребность в резервных маршрутах и быстром усилении.

Оборона региона потребует перераспределения сил, что может ослабить другие участки фронта.

В то же время, западные эксперты отмечают: даже успешная операция РФ не гарантирует быстрого контроля над всей областью — впереди сложная операционная работа и значительные затраты живой силы.

Напомним, на Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские войска усилили давление, применяя дроны-камикадзе, управляемые авиабомбы и тактику инфильтрации — продвигаются небольшими группами пехоты, пытаясь незаметно приблизиться к украинским позициям. Военные 59-й бригады «Степные хищники» удерживают свои рубежи, несмотря на усложненную логистику и увеличение количества воздушных атак. Ситуация остается напряженной, но контролируемой.