Российская армия продолжает наступательную операцию почти по всему периметру территории, подконтрольной Вооруженным Силам Украины в Курской области. Из зоны боев поступает много сообщений, часто сомнительных и противоречивых.

Об этом пишет издание Forbes.

По данным издания, Россия не окружала тысячи украинских военных в Курской области, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа.

"Это ложь. Наша команда хорошо понимает ситуацию в Курске", — заявил Кригсфоршер, оператор украинских беспилотников, принимавший участие в боях под Курском.

Трамп, ложно заявив об оцеплении тысяч украинцев, фактически повторяет позицию Путина накануне возможных переговоров о прекращении огня, пишут журналисты.

Напомним, с начала августа 2024 года Силы обороны Украины удерживают плацдарм на территории Курской области России.

Накануне стало известно, что украинская армия постепенно покидает город Суджу на Курщине. Это был самый большой населенный пункт, который ВСУ содержали на российской территории.

12 марта ситуацию прокомментировал Главнокомандующий Александр Сырский.

"В операционной зоне группировки войск "Курск", в пригородах Суджи и районах вокруг нее продолжаются активные боевые действия", — заявил Сырский.

Он добавил, что противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций в целях прорыва обороны, вытеснения войск с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей.

В сводке Института изучения войны (ISW) за 7 марта говорилось, что РФ впервые с 2022-го продвинулась в Сумской области, чтобы создать угрозу окружения и вытеснить ВСУ из Курщины.

До войны Суджа имело население около 5 тысяч жителей, на ее территории располагалось несколько промышленных предприятий, а рядом пролегала ветка магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. На окраине города также расположена газоизмерительная станция, которая перешла под контроль ВСУ еще 6 августа 2024 года во время наступления.

Установив контроль над Суджей в первые дни операции, Украина разместила здесь военную комендатуру, обустроила оборонительные укрепления и использовала этот населенный пункт в качестве основного пункта дислокации своих войск.

Россия, пытаясь вернуть себе контроль над курским городом, много раз атаковала Суджу мощными авиабомбами, что привело к разрушениям и гибели гражданских.

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