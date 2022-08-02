Что будет с войной в Украине и продолжит ли Запад свою поддержку – ответ эксперта

Войска, с которыми началась война, очевидно истощены с обеих сторон. Россия пытается при помощи ракетных ударов уничтожить военные цели в городах, инфраструктуру, нарушить логистику. Это планы на долгосрочную перспективу. Россия проводит мобилизацию в некоторых регионах, но не полноценную, которая нужна, чтобы выиграть эту войну, а скрытую.

Об этом рассказал профессор Ханс-Хеннинг Шредер, эксперт по России на канале DW.

Руководство страны (России - ред.), очевидно, не хочет проводить полноценную мобилизацию. С военной точки зрения, сейчас момент истощения, получится ли его преодолеть, будет понятно в ближайшие месяцы", - говорит он.

Эксперты отмечают, Россия по прежнему обладает значительными ресурсами, вопрос в том, захочет ли она их использовать.

"Россия обладает большими демографическими резервами и имеет работающую оборонную промышленность, которая может быть использована на фронте, но российское руководство в настоящий момент не готово мобилизовать эти резервы. Резервы Украины – значительно меньше. В большой степени страна зависит от поставок из стран НАТО, в первую очередь от США, но Украине тоже надо мобилизовать свое население, пока что это работало очень хорошо. Вопрос только, как долго это можно будет делать", - считает эксперт.

Политологи все чаще говорят об усталости от войны, которая накапливается у союзников Украины, общество недовольно из-за роста цен на энергию, общей инфляцией. Продолжит ли Запад поддерживать Украину.

"Решение за политическим руководством Германии и странами НАТО, в особенности США. Я думаю, что эти настроения усталости от войны все же не возьмут верх, они постараются амортизировать эти настроения в обществе через социальную политику, через дополнительные субсидии определенным группам в обществе", - считает Шредер.

Эксперты отмечают, Запад продолжить помогать Украине не только из-за солидарности, но и потому что опасается возможного расширения военного конфликта.

Напомним, Шольц заявил, что ВСУ получают оружие, которое не имеет немецкая армия, он отрицает информацию об уменьшении помощи Украине.

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