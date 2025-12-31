Что будет с ВСУ после войны: в WSJ предупредили о сложных решениях

ВСУ на фронте / © Getty Images

После окончания боевых действий с Россией Украина будет владеть армией, которая по боевому опыту и численности будет превосходить вооруженные силы любого европейского союзника. Однако содержание такой мощной военной машины станет одним из самых сложных вызовов правительству.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Для финансирования Сил обороны Украина тратит около 30% своего ВВП. Журналисты приводят показательное сравнение: новый кредит от ЕС в размере 105 миллиардов долларов примерно равняется всем ожидаемым расходам Германии на оборону в следующем году. При этом немецкая армия составляет всего четверть от численности украинской, хотя зарплаты в Бундесвере значительно выше.

Содержание 800 тысяч военнослужащих в мирное время изъяло бы огромное количество трудоспособных людей по экономике, которая и так страдает стремительным сокращением населения.

Какой должна быть численность ВСУ

Эксперты сходятся во мнении, что сохранение текущего количества военных нерационально. Научный сотрудник Национального института стратегических исследований Николай Белесков считает, что оптимальная численность армии мирного времени должна составлять 300–500 тысяч человек. Остальные подготовленные бойцы целесообразно содержать в резерве.

В то же время аналитик напомнил, что до полномасштабного вторжения ВСУ насчитывалось менее 300 тысяч человек, чего оказалось недостаточно для защиты одной из самых длинных границ в Европе.

Издание прогнозирует, что после подписания мирного соглашения большая часть украинских военных захочет демобилизоваться. За неимением средств государству будет трудно удерживать тех, кто решит остаться на службе. Поэтому стратегия обороны, вероятно, сместится в сторону:

Спирание на резервные силы.

Использование экономически эффективного оборудования (дроны, мины).

Инвестиции в системы ПВО и дальнобойные ракеты.

От чего придется отказаться

Западные эксперты советуют Украине быть прагматичной в расходах. Майкл Кофман из центра Carnegie Endowment for International Peace предостерегает от закупки сверхдорогих вооружений.

«Украинская армия должна основываться на более экономически эффективных средствах. Дорогие элементы, такие как самолеты могут легко поглотить значительную часть оборонного бюджета Украины», — отметил Кофман.

В то же время, экссекретарь ВВС США Фрэнк Кендалл отмечает, что нынешние методы сдерживания РФ не являются панацеей в долгосрочной перспективе. Для создания полноценных Военно-воздушных сил нужны годы для подготовки пилотов и строительства инфраструктуры, что потребует стабильного и значительного финансирования.

