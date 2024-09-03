Что будет в случае захвата Покровска: Кротевич рассказал о планах окупантов

Российская армия несет намного большие потери, чем Силы обороны Украины, но продолжает бросать новые резервы на Покровское направление.

Возможный захват Покровска российскими оккупационными войсками не будет означать потерю Украины или даже Донбасса. Но если это произойдет, следующей целью оккупантов будут Славянск и Краматорск.

Об этом рассказал начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич в интервью The Times.

"Если ничего не изменится, после Покровска россияне пойдут на Славянск и Краматорск. В 2014 году они находились в "мягкой оккупации". На этот раз она не будет такой мягкой", — отметил военный.

Он добавил, что россияне на Покровском направлении обладают огромным преимуществом в живой силе.

"Они привыкли высылать небольшие подразделения из двух-четырех солдат, чтобы сковать наши действия. И пока мы бегаем за четырьмя парнями, они продвигаются в другом месте. Тактика самоубийственная, но эффективная. И они могут себе это позволить. У них 120 миллионов человек", – объяснил начштаба "Азова".

Богдан Кротевич отметил, что российские захватчики несут намного большие потери, чем Силы обороны Украины, но все равно бросают новые и новые резервы на Покровское направление.

Напомним, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что со взятием Покровска у оккупантов откроются новые возможности для наступления.

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