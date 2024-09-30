Что будет за получение российского паспорта на оккупированных территориях: Минюст о вражеской паспортизации на ВТО

Россия продолжает совершать целенаправленные и спланированные нападения на гражданских граждан и их имущество по всей территории Украины.

Граждане Украины, которых российские оккупанты принудительно паспортизировали на временно оккупированных территориях, не будут нести за это ответственности.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

В министерстве подчеркнули, что РФ дерзко нарушает все нормы международного права.

"Отсутствие легитимных органов власти и правосудия, систематическое навязывание вражеских нарративов и массовые нарушения прав человека стали новой реальностью, которую Россия навязала миллионам украинцев в условиях временной оккупации, заменив цивилизованные условия жизни на пытки", — говорится в сообщении.

Минюст привел ситуации, когда лицо лишается возможности выбора. Это практика, которая нередко применяется российскими оккупационными властями для влияния на поведение человека, чтобы последняя действовала не по собственному желанию, а под давлением обстоятельств из-за страха репрессий или установления противоправных ограничений.

Одним из примеров может служить принудительная паспортизация на временно оккупированных территориях (ТОТ) Украины, что является одним из доказательств нарушения прав граждан.

"Лица, совершившие общественно опасное деяние во избежание жестокого обращения, не будут подлежать ответственности. Статья 40 Уголовного кодекса Украины, при наличии доказательств применения психического принуждения, обеспечивает им полную правовую защиту в судебном порядке", — говорится в сообщении.

Также в министерстве подчеркнули, что среди мер, предпринимаемых РФ на подконтрольных ему территориях, — насильственная русификация граждан, имеющих украинский паспорт. Максимальные страдания россия наносит мирному населению, ведь наличие украинского паспорта расценивается как акт протеста. Так, при сверхсложных условиях проживания в оккупации местные жители вынуждены взять российское гражданство.

"В то же время информируем, что такие документы не имеют ни одной юридической силы и не признаются нигде, кроме оккупированных территорий. Насильственная паспортизация является незаконной и не признается в Украине и мире, поскольку противоречит принципам и нормам международного права и является нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения". во время войны", — говорится в сообщении министерства.

Поэтому ответственность за деяния, совершенные по принуждению или вследствие страха за свою жизнь, не может быть равнозначной ответственности за действия или бездействие тех, кто сознательно поддерживает врага, подверглись Минюсту.

Напомним, украинским гражданам на ВТО без российского паспорта присвоят новый статус. Об этом сообщили в ЦНС. Центр национального сопротивления заявил, что россияне и коллаборанты на временно оккупированных территориях заставляют украинцев получать паспорта РФ.

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