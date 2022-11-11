Что будут делать ВСУ после освобождения Херсона: военный эксперт озвучил прогноз

Защитники Украины могут усилить давление на оккупантов на двух направлениях.

После деоккупации Херсона Вооруженные силы Украины не будут прорываться сразу на левый берег Днепра, но освободят силы для контрнаступления в Запорожской и Луганской областях.

Такой прогноз озвучил военный эксперт Александр Коваленко на Youtube-канале ТСН.

По словам эксперта, российские оккупационные войска на левом берегу будут занимать глухую оборону:

"У них сейчас там может быть накоплено до 40 батальонно-тактических групп после того, как они осуществят вывод на левый берег всего состава своей оккупационной группировки. После этого они займутся тем, что будут наращивать оборону в Запорожской области, укреплять левобережную Херсонщину, строить там линию обороны. Они там сейчас три линии строят, но это все имитация того, что они готовы к обороне юга".

Коваленко подчеркнул, что левобережная Херсонщина почти до Скадовска оказывается под влиянием украинской высокоточной дальнобойной ствольной артиллерии.

"Та часть оккупантов, которая будет находиться в радиусе действия нашей артиллерии — они тоже самоубийцы. Они постоянно будут находиться под ударами с правого берега. Вооруженные силы Украины не будут осуществлять форсирование Днепра, это им невыгодно на сегодняшний день. Они обустроят свои позиции для того, чтобы постоянно огневым напором влиять на российских оккупантов на левом берегу, нивелировать их возможности обстрела Херсона, контрбатарейной борьбы", — объяснил он.

Военный эксперт рассказал, что освобождение правобережной Херсонщины позволит ВСУ сконцентрировать достаточно серьезный ресурс на другом направлении – "возможно, на Запорожском или Луганском, для освобождения некоторой части Луганщины в текущем году".

Также читайте Как ВСУ освобождают Херсонщину от оккупантов: все подробности и карта боевых действий

"Если смотреть на карту юга, я вижу освобождение левобережной Херсонщины именно из-за освобождения Запорожья. Запорожская область является ключом в освобождении юга — левобережной Херсонщины, южной Донетчины и выхода на временно оккупированный полуостров Крым", — заявил Коваленко.

Он не исключил, что после успешной контрнаступательной операции уже в Луганской области ВСУ "начнут давление на временно оккупированную территорию Запорожской области и выход на левобережье Херсонщины".

Напомним, Херсон, который был оккупирован российскими войсками 2 марта, 11 ноября возвращается под контроль Украины. Вооруженные силы уже вошли в украинский город.

Российские блогеры сообщали о панике среди оккупантов, в том числе и о том, что военные ВС РФ пытались перебраться на левый берег "на всем, что может плавать" и "чуть не дерутся за лодки".

Минобороны России, в свою очередь, утверждает, что якобы потерь личного состава, вооружения, военной техники российской группировки войск при переходе на левый берег Днепра нет. Более того, по словам пропагандистов, "ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу Днепра не оставлено".

Читайте также: