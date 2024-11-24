Что бы ждало Украину, если бы ВСУ не зашли в Курскую область: генерал Баргилевич ответил

Начальник Генштаба рассказал, какова была действительно необходимость заходить на территорию РФ.

Российские оккупанты планировали свое захождение на территорию Сумской, Харьковской и Черниговской областей до 30 августа с целью создания буферной зоны вдоль границы. Курская операция стала превентивным мероприятием на опережение.

Корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко узнал это в эксклюзивном интервью начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины Анатолия Баргилевича.

"Они (российское командование — ред.) планировали в течение определенного времени установить буферную зону 20-30 км в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Определенная часть "вагнеровцев", примерно 6 тыс., сосредотачивалась на территории Курской области. что должны принять превентивные меры. Это фактически был удар на опережение", — сказал Баргилевич.

Он также назвал даты, когда россияне планировали ввод своих войск на территории Сумской и Черниговской областей.

"Такие мероприятия планировались сначала до 14-го, затем до 30 августа", — сообщил Баргилевич.

Напомним, Украина потеряла более 40% территории в Курской области РФ, захватившей под операции в августе 2024 года. Это произошло из-за значительного усиления контратак со стороны российских войск.

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